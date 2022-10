Donnerstagabend in Azmannsdorf, einem Ortsteil von Erfurt. Sobald man sich dem Sportplatz nähert, hört man die Klopf- und Bohrgeräusche, die aus dem Inneren des ehemaligen Sportlerheims dringen. Ein kleines, unscheinbares Häuschen, dem gerade neues Leben und eine neue Bedeutung eingehaucht wird - oder besser: eingehämmert. Vor dem Gebäude wartet Jens Bose, Ortsteilbürgermeister und ebenfalls Feuerwehrmann in Azmannsdorf. Dass er und seine Kameraden jetzt das Sportlerheim umbauen können, war ein langer Weg.

Ein eigenes Bad mit Toilette, Waschbecken und sogar Dusche. Im vorherigen Feuerwehrhaus gab es nichts davon. Bildrechte: MDR/Anna-Helene Hönig

16 von 18 Feuerwehrleuten waren ausgetreten

"Aber am Ende haben wir das bekommen, was wir uns gewünscht haben. Es ist ideal. Wir sind happy damit", sagt Bose und lächelt, als er auf das Gebäude schaut. Im Dezember 2021 waren 16 von 18 Feuerwehrleuten aus der Freiwilligen Feuerwehr in Azmannsdorf ausgetreten. Der Grund: das kleine, kaputte Feuerwehrhaus im Ort. Nicht mehr als eine Garage, in die gerade so das Einsatzfahrzeug passte, in der sich aber die Kameraden im Einsatzfall auch umziehen mussten.

Die Feuerwehr-Unfallkasse hatte das Gebäude wegen der vielen Mängel ohnehin kurz nach dem Austritt der Feuerwehrleute dicht gemacht. Ersatz musste her. Viele Optionen wurden besprochen und wieder verworfen, bis der Erfurter Stadtrat im Juli sein Okay gab für das leerstehende Sportlerheim und eine Leichtbauhalle für das Einsatzfahrzeug. Prompt begannen die Azmannsdorfer Kameraden mit den Renovierungsarbeiten.

8.000 Euro Ortsmittel investiert

8.000 Euro Ortsmittel und viele helfende Hände machen den Umbau möglich. "Und der Rest sind dann eben Spendengelder, Eigenleistung und Firmen, die unentgeltlich für uns arbeiten, die uns mit unterstützen. Also da muss man sagen, Hut ab, das funktioniert auf dem Dorf ganz gut", erzählt Bose. Bis zu acht Mann arbeiten nach Feierabend gleichzeitig auf der Baustelle. Sonst war der Donnerstagabend immer Feuerwehr-Abend, bei einem oder zwei Bier saßen die Männer zusammen.

Diese Umkleide wird zum Aufenthalts- und Schulungsraum umgebaut. Die andere Umkleide nutzen Feuerwehrmänner zum Umziehen. Bildrechte: MDR/Anna-Helene Hönig

Die Stimmung ist gut, denn alle haben ein Ziel, wollen, dass es fertig wird und dass alle wieder dabei sind. Es liegt auch an der Gruppe, das ist so. Sonst würde das alles nicht funktionieren hier. Jens Bose Ortsteilbürgermeister

Seit Juli treffen sie sich jetzt auf der Baustelle - und haben in der Zeit viel geschafft. Das Sportlerheim hat ein neues Dach, neuen Estrich, eine Wand wurde rausgerissen, Bad- und Sanitäranlagen saniert, und gerade geht es der alten Elektrik an den Kragen. Neben dem Gebäude wurde von der Stadt die Betonplatte für die Leichtbauhalle - die Garage für das Einsatzfahrzeug - gegossen. Rund 60 Quadratmeter stehen den Männern dann zur Verfügung: Eine Umkleide, ein Bad mit Dusche und ein Auftenthalts- bzw. Schulungsraum. "Das ist fünf Mal so groß wie das, was wir vorher hatten - und da stand noch das Auto mit drin", sagt Bose.

Die Azmannsdorfer Feuerwehrleute bauen das alte Sportlerheim selbst um. Bildrechte: MDR/Anna-Helene Hönig

Ende des Jahres wieder einsatzbereit

Neunzehn Kameraden wollen wieder in die Feuerwehr eintreten, sobald alles fertig ist - darunter sind jetzt schon drei neue Mitglieder. "Und wir machen auch noch mal ordentlich Werbung hier und im Nachbarort, in Linderbach", kündigt der Ortsteilbürgermeister an. Bis Ende des Jahres soll alles fertig sein. An der Motivation der Männer werde es sicher nicht scheitern.