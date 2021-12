Stefanie Matthies zu "erwischen" ist gar nicht leicht. Tagsüber, so hat sie es mir schon gesagt, ist sie auf Abruf im Krankenhaus. Bis zum Nachmittag kann es jederzeit eine Untersuchung, ein Gespräch, eine Auswertung geben. Also versuche ich es später. Auch da, Arztgespräch. Nachher nochmal. Aber um 18 Uhr gibt es weitere Tests, der Blutdruck wird gemessen, lieber 19 Uhr. Dann finden wir uns, um ein Interview zu vereinbaren.

Corona und volle Intensivstationen

Stefanie Matthies ist Mutter eines fast sechs Monate alten Jungen. Sie möchte ihre Geschichte erzählen. Denn Finn, so heißt der Kleine, ist krank - und er bräuchte eine OP. Doch wegen Corona und voller Intensiv-Stationen muss er nun warten. Mutter Stefanie Matthies erzählt im Interview, wie der neue Alltag für die Familie aussieht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wenn Stefanie Matthies Berichte sieht, wie in Erfurt oder anderswo im Hochinzidenzland die Menschen ohne Maske und Abstand gegen Corona-Regeln demonstrieren, macht sie das nur noch wütend. Und sie schämt sich. "In Sachsen und Thüringen explodieren die Zahlen. Ich kann verstehen, dass die Menschen Corona überdrüssig sind. Aber es macht mich wütend und traurig, wenn ich diese Demos sehe - denn so werden wir kein Ende finden." Sie weiß, dass am Ende viele Ungeimpfte auf den Intensivstationen landen und sie weiß, dass die Operation ihres kleinen Sohnes auch deshalb verschoben wurde. Abends muss Finn oft ins Krankenhaus zum Blutdruck-Messen. Weil er die Dunkelheit nicht mag, haben die Eltern seinen Kinderwagen mit einer Lichterkette geschmückt. Bildrechte: MDR/Familie Matthies

Krebsoperation verschoben

Eigentlich sollte Finn in der Weihnachtswoche operiert werden. Die Uniklinik in Tübingen ist auf diese Art von Nierenkrebs-OPs spezialisiert. Doch auch dort ist die Klinik "so überlastet, dass nur noch ein OP zur Verfügung steht, und aus ganz Deutschland kommen die Patienten für diesen Eingriff dorthin. Unseren Termin hat nun ein kleines Mädchen bekommen. Wir hoffen, dass wir im Januar oder Februar dran sind. Doch alles ist ungewiss", erklärt Stefanie Matthies.

Gesunde Schwangerschaft mit Wunschkind

Für Familie Matthies ist Finn ein Wunschkind. Mutter Stefanie konnte lange nicht schwanger werden, erzählt sie mir. Warum, das sollte eigentlich an der Uniklinik in Freiburg herausgefunden werden; möglicherweise wegen einer Autoimmunkrankheit - doch auch diese Untersuchungen verhinderte Corona schon. Als sie dann schwanger wurde, aß sie sehr gesund, machte Sport, rauchte nicht, trank nicht, machte "alles", damit das Baby gesund zur Welt kommt. Familie Matthies bei einem Spaziergang. Vieles erledigen die drei zu Fuß - öffentliche Verkehrsmittel meiden sie, damit sich der Junge nirgends ansteckt. Bildrechte: MDR/Familie Matthies

Doch der kleine Finn weint viel. Sein Bäuchlein ist ganz dick. Die Hebamme und Kinderärzte vermuten Dreimonats-Koliken. Der Junge bekommt Lefax, doch das bringt nichts. Im Urlaub in Niedersachsen dann der Schock: Blut in der Windel.

Die Familie fährt ins Krankenhaus, doch weil Stefanie Matthies ihren Impfpass nicht dabei hat, darf sie nicht rein. "Ich hatte ihn zu Hause vergessen. Dann habe ich mir aber tatsächlich gesagt - eigentlich ist das richtig so." Die Familie fährt zurück nach Erfurt ins Krankenhaus. "Da war ich eher erschrocken, dass das bei uns nicht der Fall war, dass da zum Teil überhaupt gar keine Kontrollen waren, obwohl die Zahlen hier viel höher waren", erinnert sie sich.

Hat Finn eine Laktose-Intoleranz?

Zunächst bekam sie von den Ärzten den Tipp, weniger Kuhmilch zu trinken. Aufnehmen wollte das Krankenhaus sie nicht - wegen der Corona-Lage. Als Finn dann allerdings noch einmal Blut in der Windel hatte, wusste Erzieherin Stefanie Matthies, dass es nicht an der Kuhmilch liegen kann. Sie pochte darauf, im Krankenhaus aufgenommen zu werden. Bei der Sonografie erklärte der Arzt schon, dass er "das so noch nie gesehen hat in dem Ausmaß". Die Familie ahnte schon: "Das ist wahrscheinlich was Ernstes". Auf Station: Drei Tage in der Woche muss Finn ins Krankenhaus für die Chemo-Therapie. Hier sitzt Papa Torben mit ihm im Zimmer. Bildrechte: MDR/Familie Matthies

Nierenkrebs auf beiden Seiten

Offenbar hatten die Nieren nicht - wie üblich - in der 36. Schwangerschaftswoche aufgehört zu wachsen, sondern sie wuchsen immer weiter. Statt einem Volumen von 30 Millilitern, hatte die eine Seite 400, die andere 200 Milliliter Volumen. Aufgrund der Größe schätzte der Arzt den Nierenkrebs auf Stadium fünf - von fünf. Das alles ist knapp einen Monat her. Seitdem steht das Leben von Familie Matthies Kopf. Baby Finn bekommt morgens und abends Blutdrucksenker, da es die Nieren nicht mehr schaffen, viele Tabletten und Spritzen und wird immer wieder auf Zuruf untersucht. Bildrechte: MDR/Familie Matthies

"Den Kindern wird sehr viel Blut abgenommen, um alle möglichen Werte zu bestimmen. Dafür wird in einer OP ein Zugang nahe der Halsschlagader gelegt, der dann am Brustkorb wieder rauskommen - wie ein Kabel mit zwei Kabel-Verbindungen. Auf Station nennt man das Bommeln", so Stefanie Matthies. Jetzt, wo der Kleine langsam anfängt, sich auf den Bauch zu drehen, nicht einfach. Alles muss steril gehalten werden. "Kommt auch nur ein Keim dort rein, kann es eine Blutvergiftung geben", so die Mutter. Baden, Baby-Schwimmen - all das ist gestrichen. Der Zugang soll es den Kindern ersparen, immer wieder gestochen zu werden. Bildrechte: MDR/Familie Matthies

Jede Woche Chemotherapie

Stattdessen muss die Familie nun jede Woche für drei Tage ins Krankenhaus. Es werden Hirnströme gemessen, Augen untersucht, Ohren gecheckt und dann läuft die Chemotherapie durch. Erst eine "sanfte", in der Folgewoche eine "stärkere". Danach wird alles gespült, Werte überprüft, Gespräche geführt, auf Zuruf wieder etwas untersucht. Eigentlich geht das sechs Wochen so - dann sollte eine OP stattfinden. Doch weil die Leberwerte von Finn so schlecht waren, brauchte er eine Bluttransfusion - und muss eine Pause machen, sich erholen. Weil es ihm durch die aggressive Chemotherapie schlecht ging, musste Finn eine Bluttransfusion bekommen. Mutter Stefanie sagt: Blutspenden ist so wichtig! Bildrechte: MDR/Familie Matthies

Die Familie ist nun zu Hause. Doch auch das macht ihnen Sorge. Denn sie wohnen im Hochhaus, kommen nur mit dem Fahrstuhl in die neunte Etage. "Im Haus herrscht keine Maskenpflicht. Mit dem Fahrstuhl fahren 50 bis 60 Leute am Tag, vielleicht mehr. Doch im Fahrstuhl halten sich die Viren besonders hartnäckig. Wir ziehen also die Regenhaube verkehrtherum über den Kinderwagen, um Finn zu schützen und haben einen Aushang mit seiner Geschichte gemacht. Jemand hat die Zettel abgerissen", erzählt Stefanie Matthies traurig.

Kein Schamgefühl - es wird einfach abgerissen. Dabei sind wir alle Teil der Lösung. Dass jemand diese Zettel abreißt, die von einem kranken Kind erzählen, dem es nicht gut geht - das enttäuscht mich menschlich. Stefanie Matthies, Mutter von Finn

Die Eltern sind geimpft und geboostert. Doch die Sorge, dass sie Corona trotzdem übertragen können, bleibt. "Man setzt sich ja trotzdem der Gefahr aus, auch wenn ich nur durch den Haus- oder Klinikflur laufe, dass ich meinem Kind das wirklich 'mitbringe'." Dieser Aushang im Hochhaus wurde abgerissen. Bildrechte: MDR/Familie Matthies

Finanzielle Sorgen

Neben der Sorge vor Corona und anderen Infektionen, der Sorge, wann die OP stattfinden kann und ob sie helfen wird, gibt es eine weitere Sorge: Stefanie Matthies ist es "sehr unangenehm". Nach einem Gespräch mit einer Sozialarbeiterin sei ihr "richtig schlecht" geworden. Sorgen machen die Finanzen. Denn ihr Krankengeld ist nach der eigenen unbekannten Krankheit "vollkommen ausgeschöpft". Vermutlich kann Finn nicht wie geplant ab September in die Krippe und dann muss Stefanie Matthies ihre Elternzeit verlängern - auch ohne Geld.