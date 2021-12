Die Hilfsbereitschaft für Finn und seine Familie zeigte sich zum Beispiel durch Mails im Minutentakt: Nach dem Bekanntwerden der Krankheitsgeschichte des kleinen Jungen aus Erfurt meldeten sich auf vielen Wegen Menschen, die von der Geschichte berührt waren. Ein krebskrankes Baby, das auf eine OP wartet und eine Familie mit sorgenvollem Blick in die finanzielle Zukunft. Leser und Hörer wollten der Familie Geld oder Kleidung spenden und erkundigten sich nach Hilfsmöglichkeiten.

Hilfe vom Petitionsausschuss des Landtages

Unter ihnen war auch die Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss (Die Linke). Preuss nahm Kontakt zur Familie auf und schlug den Fall für den Härtefallfonds des Thüringer Landtags vor. Der dafür zuständige Petitionsausschuss hat sich in dieser Woche mit der Geschichte beschäftigt und der Familie noch für dieses Jahr finanzielle Hilfe zugesagt. Nur in seltenen Fällen wird darüber anschließend berichtet - zum Beispiel, wenn die Betroffenen vorher schon in der Öffentlichkeit waren.

"Ein Härtefall besteht immer dann, wenn man unverschuldet in eine Situation gekommen ist, die sich nicht einfach klären oder lösen lässt und das liegt bei der Familie auf der Hand. Sie haben so viel Belastung, ihr Leben wurde auf den Kopf gestellt - dazu die finanzielle Sorge. Das sollte nicht sein. Wir als Gesellschaft und als Parlament sollten schauen, wie wir unterstützen können und dann nicht nur davon reden, dass wir familienfreundlich sind, sondern etwas tun", so König-Preuss. Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss nahm Kontakt zur Familie auf. Bildrechte: imago images/Jacob Schröter

Pro Jahr kann der Ausschuss 100.000 Euro für solche und andere Härtefälle vergeben. In dieser Woche tagten die 13 Mitglieder das letzte Mal in diesem Jahr und sprachen Familie Matthies 8.500 Euro zu. Möglicherweise beschäftigen sich die Abgeordneten im Herbst 2022 noch einmal mit einer möglichen Unterstützung, wenn Finn nicht wie geplant in die Krippe gehen kann und dann das Elterngeld knapp wird.

Krankengeld beeinflusst Elterngeld: Regelungslücke aufgezeigt

Im Fall von Familie Matthies ist es so, dass Mutter Stefanies Krankengeld durch eine eigene Krankheit nahezu ausgeschöpft ist. Muss sie wegen der Erkrankung ihres Kindes länger als geplant zu Hause bleiben, droht ein finanzieller Engpass. König-Preuss erklärte, dass durch die Schilderung der Familie eine "Regelungslücke" aufgefallen sei.

Mit dieser werde sich der Petitionsausschuss im Frühjahr 2022 befassen. "Zwar kann nicht für jeden Sonderfall eine Regelung oder ein Gesetz geschrieben werden - aber vielleicht betrifft es mehrere Menschen. Dazu werden wir dann das zuständige Ministerium in Thüringen hören und wenn sich zeigt, dass es ein Bundesthema ist, das Thema in den Petitionsausschuss des Bundes und an die Thüringer Bundestagsabgeordneten geben. Das kann dann aber einige Monate dauern, vielleicht auch über das Jahr 2022 hinaus", sagte König-Preuss. Familie Matthies mit Baby Finn. Bildrechte: MDR/Familie Matthies

Anteilnahme und Geld für die Familie – Hilfe auch für andere Betroffene

Mutter Stefanie Matthies erklärte, sie habe nicht damit gerechnet, dass ihr so schnell geholfen wird. "Das ist wirklich schön. Dieser Einmal-Betrag hilft uns - und wenn die Lücke zwischen Krankengeld und Elterngeld noch geschlossen wird, ist es auch eine Hilfe für andere betroffene Familien." Von dem Geld - so sei es auch mit dem Petitionsausschuss besprochen - solle das Meister-Bafög des Mannes zurückgezahlt werden. Damit habe die Familie die Rate von 150 Euro pro Monat bis 2026 vom Tisch und könne das Geld für den Alltag mit dem kranken Kind verwenden.

Spenden im Umschlag

Bis zuletzt hatte die Familie gezögert, ein Spendenkonto einzurichten. Doch manch Hilfsbereiter habe dann "Geld in einen Umschlag gesteckt" und es der Familie zukommen lassen. Damit es aber transparenter sei und die Familie auch weiter von Finns Behandlung berichten kann, gibt es nun doch ein Spendenkonto mit Updates.

Wichtig ist Mutter Stefanie dabei, dass sie nicht benötigtes Geld später an andere Familien mit krebskranken Kindern weitergeben möchte. "Mir ist ganz ganz wichtig, dass die Menschen wissen, dass wir uns nicht bereichern. Das Geld kommt dorthin, wo es dringend gebraucht wird - für krebskranke Kinder; unter anderem an die Elterninitiative leukämie- und tumorerkrankter Kinder Suhl/Erfurt e.V." Trotz seines schwierigen Starts ins Leben, ist Finn ein fröhliches Baby. Bildrechte: MDR/Familie Matthies

Behandlung geht weiter

Baby Finn hat sich nach der letzten Chemotherapie etwas erholt. In dieser Woche wurde die Behandlung fortgesetzt. In der Weihnachtswoche soll eine weitere Behandlung erfolgen, danach sind bildgebende Verfahren geplant. Zeigen die, dass die Nierentumoren schrumpfen, wird das Thema Operation wieder aktuell. Die Familie hat nach eigenen Angaben inzwischen die Zusage bekommen, dass dringende Operationen trotz voller Krankenhäuser stattfinden könnten. Wieder etwas Grund zur Hoffnung.