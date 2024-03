Eine Frau, die ihr Neugeborenes auf den Balkon gelegt und über Stunden allein gelassen hat, muss nicht in die Psychiatrie. Das hat das Landgericht Erfurt am Mittwoch entschieden. Der Richter begründete das Urteil damit, dass von der 40-jährigen Beschuldigten aus Gotha keine gravierenden Straftaten zu erwarten seien. Das sei aber eine Voraussetzung für eine Unterbringung in der Psychiatrie. Der Angeklagten wurden in dem Sicherungsverfahren versuchter Totschlag und Körperverletzung vorgeworfen.