Der Erfurter Bäcker und Konditor Torsten Roth ist tot. Das teilte die Interessengemeinschaft Magdeburger Allee am Sonntagabend auf Facebook mit.

"Ein Erfurter Original ist von uns gegangen", schreibt der Verein in dem Beitrag. Die Landeshauptstadt habe einen über Jahre hinweg engagierten und beliebten Menschen verloren. In den Kommentaren bekundeten Hunderte Erfurterinnen und Erfurter ihr Mitgefühl und äußerten sich schockiert.

Die Traditionsbäckerei Roth hat in Erfurt eine mehr als 50-jährige Geschichte. Torsten Roth führte das Unternehmen bereits in dritter Generation. Erst 2022 war Roths Vater, der Bäckermeister Hartmut Roth, gestorben. Im August 2023 wurde die Bäckerfiliale in der Magdeburger Allee geschlossen.