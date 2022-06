Tendenziell ist die Lebenszeit der Stadtbäume ohnehin eine andere als die jener Bäume an einem freien Standort. Eine Linde etwa könne im Gelände bis zu 300 Jahre alt werden, erklärt Sascha Döll. Das sei in der Stadt kaum möglich. Gemeinsam mit der Fachhochschule arbeitet die Stadt an einem Forschungsprojekt. Dabei soll geklärt werden, ob kurzlebige Bäume, die schnell wachsen und wenig Pflege brauchen, am Ende für das Stadtklima günstiger sind als langlebige. "Da gibt es aber noch keine Lösung", so der Gartenamtschef.