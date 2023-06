Zehn Monate sind eine lange Zeit, wenn man auf sein Geld wartet. Entsprechend verärgert wirkt Linda Riebesam. Sie studiert an der Internationalen Hochschule (IU) Erfurt Mediendesign und hatte im Juli vergangenen Jahres einen Bafög-Antrag gestellt. Im Oktober begann ihr Studium, bis dahin hatte sie noch keinen Bafög-Bescheid. Bis Anfang Mai dieses Jahres kam keine Antwort vom Amt für Ausbildungsförderung, das Telefon dort sei immer besetzt gewesen, sagt Linda Riebesam.

E-Mails, so stand es, als die Studentin den Antrag gestellt hat, auf der Website des Amtes, würden wegen Personalmangels nicht beantwortet. Linda Riebesam hat kurz nach Antragstellung lediglich eine Mail mit einer Bearbeitungsnummer bekommen. Mit dieser kann sie sich in ihr persönliches Konto einloggen. Jedes Mal, wenn sie das tut, liest sie dieselben Worte: "Antrag in Bearbeitung".