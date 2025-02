Und wie ist der aktuelle Stand? "Also Stand heute habe ich immer noch nichts bekommen", antwortet Maria auf die Frage an diesem Tag Anfang Februar. Unter den Studierenden spreche sich zudem nun herum, dass man unter bestimmten Voraussetzungen eine Untätigkeitsklage einreichen könnte. "Und das hab' ich jetzt mal heute Morgen gemacht und hoffe einfach, dass ich innerhalb von den zwei Wochen meinen Bescheid bekomme."

Was ist eine Untätigkeitsklage? Eine Untätigkeitsklage ist nach Paragraf75 der Verwaltungsgerichtsordnung eine spezielle Art von Klage, die man einreichen kann, wenn eine Behörde nicht innerhalb einer angemessenen Frist über einen Antrag oder einen Widerspruch entscheidet. Die Untätigkeitsklage sorgt also dafür, dass Behörden nicht einfach Anträge oder Widersprüche ignorieren können.

Ein anderer Fall ist Maria Stawksi - Rufname Mary. Sie studiert an der Fachhochschule in Jena Soziale Arbeit. "Weil das schon immer mein Traum war, Menschen in allen möglichen Lebenssituationen zu helfen", sagt die 26-Jährige über die Wahl ihres Fachs. Im Gegensatz zu Maria bekomme sie aber elternabhängiges Bafög. Das heißt, das Einkommen der Eltern wird bei der Höhe des ausgezahlten Bafögs berücksichtigt. Das Problem, das hinsichtlich ihres Studiums eigentlich keins sein sollte: Mary hat keinen Kontakt zu ihrem Vater und kennt ihn auch nicht. Ihre Mutter sei durch Krankheit in Frührente, erzählt sie. "Dementsprechend hat sie sehr geringes Geld, also die kann kaum selbst überleben und kann mir auch nichts geben."