Der Bau eines großen Büro-Komplexes der Deutschen Bahn (DB) in Erfurt ist nach Stadtangaben nicht geplatzt. Ein Signal, dass nicht gebaut werde, habe es bislang nicht gegeben, sagte Erfurts Dezernent für Stadtentwicklung Tobias Knoblich. Das Projekt werde aber vermutlich kleiner ausfallen als geplant. Die Bahn selbst sprach von einem "normalen Prüfverfahren". Zuvor hatte es Irritationen über den Stand des Bauvorhabens gegeben.

In Erfurt soll ein neues Bürogebäude der Deutschen Bahn gebaut werden. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Dass das Projekt nun kleiner dimensioniert wird, liegt nach Angaben des Dezernenten an mehreren Gründen. Genannt wurden gestiegene Kosten, Lasten durch die Corona-Pandemie und ein gesunkener Bedarf an Büro-Arbeitsplätzen. Ursprünglich wollte das Unternehmen bis zu 750 Arbeitsplätze auf Brachflächen am Rand des Erfurter Güterbahnhofs schaffen.