Verspätungen und Ausfälle Stellwerk in Franken repariert: Bahn-Fernverkehr normalisiert sich

10. August 2024, 09:55 Uhr

Wegen eines defekten Stellwerks in Franken war der Bahn-Fernverkehr in Thüringen seit Freitag massiv gestört. Erst am Sonnabend konnte das Stellwerk repariert werden. Bis die Züge wieder pünktlich fahren, dauert es noch.