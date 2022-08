Ursprünglich war geplant, dass die Züge von Montag an zumindest tagsüber die Strecke einspurig wieder befahren können. Seit Juli werden die Gleise gebaut, seit 1. August ist die Strecke komplett gesperrt. Zwischen Erfurt und Weimar fahren deshalb vorerst weiter Busse.

Mit Zugausfällen müssen Reisende auch in Richtung Nordthüringen rechnen. Weil Mitarbeiter in den Stellwerken fehlen, fahren von Montag an für längere Zeit keine Züge zwischen Ringleben-Gebesee und Sondershausen.