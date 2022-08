Erleichterung am Erfurter Hauptbahnhof am Dienstagmorgen: Der Zugverkehr von und nach Weimar rollt wieder - wenn auch zunächst nur eingeschränkt.

Erleichterung am Erfurter Hauptbahnhof am Dienstagmorgen: Der Zugverkehr von und nach Weimar rollt wieder - wenn auch zunächst nur eingeschränkt. Bildrechte: MDR/Sebastian Großert

An der Strecke wird seit Angang Juli gearbeitet. Ende Juli wurde die Strecke komplett gesperrt, damit Bautrupps zwei Wochen lang uneingeschränkt daran arbeiten können. Am Montag sollte der Betrieb tagsüber wieder aufgenommen werden, was an einem beschädigten Signalkabel scheiterte. Ab 3. September sollen alle Züge wieder regulär fahren, auch die Intercitys von Gera nach Nordrhein-Westfalen, die aktuell nicht verkehren.