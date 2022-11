Bei einem Messerangriff auf dem Erfurter Bahnhofsvorplatz sind am Donnerstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte, schwebte einer der Angegriffenen, ein 42-jähriger Mann, zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Seine 16-jährige Begleiterin wurde schwer verletzt.

Die Polizei sperrte den Vorplatz am Donnerstagabend zeitweise ab. Bildrechte: Marcus Scheidel

Nach Polizeiangaben attackierte der 33-jährige Angreifer zunächst die 16-Jährige und in der weiteren Folge den 42-Jährigen. Beide wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Bundespolizei stellte den polizeibekannten Angreifer, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Er wurde vorläufig festgenommen. Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in jeweils zwei Fällen erließ ein Richter am Freitag gegen den 33-Jährigen Haftbefehl. Der Mann befindet sich somit in Untersuchungshaft.