Justiz Ballstädt-Prozess in Erfurt: Zwei Angeklagte bieten Zahlungen an Opfer an

Im Prozess um den Überfall auf eine Kirmesgesellschaft in Ballstädt 2014 haben zwei Angeklagte Zahlungen in Höhe von bis zu 6.000 Euro an die Opfer angeboten. Dafür verlangen sie die Einstellung des Verfahrens gegen sie. Die Vorladung der Opfer als Zeuge wird scharf kritisiert.