Vor dem Erfurter Landgericht hat am Montag unter großen Sicherheitsvorkehrungen der zweite Prozess gegen Rechtsextremisten wegen eines Überfalls auf eine Kirmesgesellschaft im Februar 2014 im Landkreis Gotha begonnen. Der sogenannte Ballstädt-Prozess findet unter Corona-Bedingungen in einem Saal der Erfurter Messe statt. Den elf Angeklagten wirft die Staatsanwaltschaft, im Februar 2014 mehrere Menschen angriffen und teilweise schwer verletzt zu haben, die sich damals zu einer Kirmesfeier in Ballstädt (Landkreis Gotha) getroffen hatten. Die Angeklagten gelten als Mitglieder der rechtsextremen Szene. Die in einem ersten Prozess 2017 bereits verhängten Freiheits- und Bewährungsstrafen gegen sie hatte der Bundesgerichtshof Karlsruhe im Frühjahr 2020 wegen Formfehlern in der schriftlichen Urteilsbegründung wieder kassiert.