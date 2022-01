Die geplante Ausstellung von Reproduktionen des Künstlers Banksy in Erfurt wird in der kommenden Woche wohl nicht beginnen können. Die Stadt kann die Schau nach eigenen Angaben wegen der Thüringer Corona-Verordnung nicht genehmigen.

Demnach verbietet Paragraf 29 der Thüringer Verordnung Ausstellungen. Eine Ausnahmegenehmigung sei nicht möglich, so eine Sprecherin. Die Regelung zu Ausstellungen hätten auch in der kommenden Woche mit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung am Sonntag Bestand, informierte das Thüringer Gesundheitsministerium.