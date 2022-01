Die Stadt Erfurt ist beim Verbot der Banksy-Ausstellung zurückgerudert. Die bisherige Genehmigungs- beziehungsweise Verbotspraxis sei überdacht worden, sagte Kulturdirektor Tobias Knoblich am Montag MDR THÜRINGEN. Da es sich um eine reine Kunstausstellung handelt, sei sie nicht vom Corona-Verbotsparagrafen 29 für Konzerte und Messen betroffen. Die Ausstellung in der Erfurter "Zentralheize" wird nun nach Veranstalterangaben wie geplant am Donnerstag eröffnet. Die Vernissage für Mittwoch ist abgesagt worden.