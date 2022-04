Die Ausstellung "The Mystery of Banksy" in Erfurt hat rund 46.000 Besucher angezogen. Damit sei er außerordentlich zufrieden, sagte Veranstalter Burghard Zahlmann MDR THÜRINGEN. 90 Prozent der Besucher fanden die Ausstellung nach seiner Aussage "toll". Mit ihren Repliken habe sie ein breites Bild vom Schaffen des weltberühmten und doch anonymen Street-Art-Künstlers gezeichnet.