Grundsätzlich ist die Seite sehr übersichtlich, sehr aufgeräumt, ein sehr klares Design, das hat mir sehr gut gefallen. Ganz oben hat man ja diese einzelnen Parts, die einzelnen Flächen, wo man ganz klar sieht, für welches Thema oder für welches Ressort ist es da. Das finde ich gut, dass das so klar designt ist. Und auch der gesamte Aufbau hat ja irgendwie eine klassische Blog-Struktur. Dass man also die neuesten oder wichtigsten Themen ganz oben sieht, mit einem kurzen Bild, einer Überschrift und Liedtext und so weiter. Grundsätzlich finde ich es gut, dass die Seite auch sogenannte Dark Reader Apps unterstützt. Das unterstützen nicht pauschal alle Seiten. Und die MDR-Seite habe ich gleich aufrufen können und habe alles erkannt in diesem invertierten Design. Das ist für mich besonders wichtig.

Also das ist ein dunkles Design, das nennt sich Dunkelmodus oder Nachtmodus. Und das ist in erster Linie ein schwarzer Hintergrund mit weißer Schrift, also eine invertierte Darstellung dessen, was wir normalerweise von Schrift kennen. Und da gehört auch oft noch dazu, dass Schaltflächen, die in einem anderen Design oder in einer anderen Farbe dargestellt werden, auch diesem Dunkelmodus angepasst werden. Auf der MDR-Seite ist es ja standardmäßig so, dass diese Schaltflächen mit einem dunklen Blau hinterlegt und einer weißen Schrift gestaltet sind, also im Grunde schon konvertiert. Und das wird dann nicht angepasst, sondern bleibt so wie es eigentlich ist, weil es ja schon gut erkennbar ist.