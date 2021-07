In Erfurt ist seit Montag mit der Clara-Zetkin-Straße im Südosten der Stadt eine der wichtigsten Verkehrsadern voll gesperrt. Grund sind nach Stadtangaben Arbeiten am Abwasserkanal. Der stammt aus den 1930er-Jahren und hat Risse. Der sogenannte Schwemmbachkanal verläuft unter der Straße und dient der Regen- und Straßenentwässerung.

Über Montagegruben werden neue glasfaserverstärkte Kunststoffrohre verlegt. Da der Kanal in der Straßenmitte liegt, muss die Straße für die Zeit der Bauarbeiten komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird über die Weimarische, Jenaer und Häßlerstraße umgeleitet. Für die Bauarbeiten sind sechs Wochen eingeplant - also bis Anfang September.

Danach beginnt ein großflächiger Verkehrsversuch - um zu erfahren, welche Auswirkungen es hat, den Verkehr in dieser Straße dauerhaft zu beruhigen. Erfurt will in einem Modellprojekt die "Clara" von vier auf zwei Spuren zurückbauen und viel Grün und breite Fußwege in die Hauptverkehrsachse bringen.