In Erfurt werden ab Mittwoch die Bauarbeiten für die neue Fernbushaltestelle fortgesetzt. Fast ein Jahrzehnt ist um die Haltestelle gestritten worden . Reisende hatten immer wieder beklagt, dass sie bei Wind und Wetter im Freien stehen. Die bisherige Haltestelle in der Nähe das Hauptbahnhofs ist nur ein Provisorium.

Der neue Fernbushalt am Schmidtstedter Knoten soll im Sommer fertig sein. Für den bis zu vier Meter breiten Bussteig müssen jetzt die Bordsteige verschoben und Straßenabläufe angepasst werden, teilte die Stadt mit. Zudem werden Fundament und Masten für die neue Beleuchtung und Ampel gesetzt. Für die Fahrgäste werden zwei Unterstände mit Gründach errichtet.

Um den Standort hatte es jahrelange Diskussionen gegeben. Der Schmidtstedter Knoten in direkter Nähe des Hauptbahnhofs war dabei der Favorit des Unternehmens Flixbus. Viele Stadträte wollten den Fernbusverkehr dagegen lieber aus der Stadt an den Stadtrand verlegen. Hier war beispielsweise der Flughafen im Gespräch. Im Schnitt fahren im Jahr nach Firmenangaben rund 200.000 Flixbusreisende nach Erfurt oder steigen in Erfurt ein.