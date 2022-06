Gestiegene Baukosten, Zinsanstiege und eine wegfallende Förderung machen Maries Familie zu Schaffen. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Gerhard Roleder

Hauptgründe für die Mehrbelastung

Am Ende landete Marie mit ihrer Familie nun bei einer Baufinanzierung mit 2,5 Prozent Zinsen - wenn sie den Vertrag im Juni erst abgeschlossen hätte, läge er bereits bei gut 3,4 Prozent. "Wenn man sich anschaut, was ein Zinsanstieg von 0,1 Prozent bei so einer Hausfinanzierung bedeutet und das nur nach oben geht, dann holt einen das schnell auf den Boden der Tatsachen zurück", schildert Marie die Zinsmehrbelastung von insgesamt rund 100.000 Euro.

Die Zinsanstiege holen einen dann schon auf den Boden der Tatsachen zurück. Marie

Und natürlich, die gestiegenen Baukosten und damit einhergehenden Einsparungen im Bau machten auch zu schaffen, doch die Zinsen seien am schlimmsten gewesen, sagt sie.

Erschwerend hinzugekommen sei für die Familie, dass die sogenannte Förderung 40 Plus im Januar 2022 abgesetzt worden sei. Zwar hat die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) diese Förderung für energiesparende Häuser im Frühjahr neu aufgesetzt - allerdings werden nur noch ungefähr die Hälfte der Kosten übernommen und auch nur dann, wenn sich Fördernehmer an einen Kredit der KfW binden. "Auf diese Weise", beschreibt es Marie, "ist diese Förderung in keiner Sicht für Bauherren hilfreich" und habe der Familie eine Lücke von fast 40.000 Euro in den Plan gerissen.

Seit einigen Jahren gibt es in der Thüringischen Landeshauptstadt einen Verein, der Wohnraum den Spekulationen am Wohnungsmarkt entziehen und ein sozialgerechtes Wohnprojekt umsetzen möchte: Der Verein Wohnopia hat sich 2020 vor dem Erfurter Stadtrat bei der Vergabe zweier Häuser in der Talstraße durchgesetzt und plant, die alte Gebäudesubstanz so umzubauen, dass zukünftig dort Familien, Singles und WGs in einem "solidarischen Mietmodell" gemeinschaftlich wohnen können.

Sabine Blumenthal (r.) und Judith Pieske mit ihren Kindern. Bildrechte: MDR/ David Straub