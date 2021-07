Erfurt Stau am Schmidtstedter Knoten - Stadt warnt Radfahrer vor Lebensgefahr

Für die Bauarbeiten an der neuen Fußgängerbrücke werden am Schmidtstedter Knoten in Erfurt die Fahrspuren bis voraussichtlich Oktober von sechs auf vier reduziert. Verkehrsteilnehmer brauchen im Südosten der Stadt nun starke Nerven, denn auch die Clara-Zetkin-Straße ist derzeit gesperrt. Die Stadt mahnt auch insbesondere Radfahrer zur Vorsicht.