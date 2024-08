Rund 55.000 Fahrzeuge überqueren den Schmidtstedter Knoten täglich. Seit Montag wird dieser neuralgische Knoten im Erfurter Verkehrsnetz bis Ende 2025 wieder zur Baustelle, was erhebliche Auswirkungen auf den Straßenverkehr mit sich bringen wird. Das Erfurter Verkehrsamt rechnet mit langen Staus.

Hier treffen sich zum Beispiel Pendler aus Weimar mit Autofahrern, die auf den Innenstadtring fahren wollen. Es wird also sehr eng und zu den Stoßzeiten wird es auch große Staus geben - das könne man sich nicht schönreden, heißt es auch im Erfurter Verkehrsamt. Dieses hatte zwar ein Konzept erstellt, damit in Richtung Norden noch eine Spur offenbleibt. Zwei der drei Spuren der Stauffenbergallee sind aber dicht. Autos werden an der Baustelle vorbeigeführt.