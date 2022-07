Auf der Straße zwischen Stotternheim und Erfurt ist der Bereich ab der Einfahrt zum Sportplatz in Stotternheim bis zur Bergrat-Voigt-Straße betroffen. Die Arbeiten während der sechswöchigen Bauphase werden in zwei Abschnitten erledigt. Dazu werden die Straßen voll gesperrt. Auf der A7 dauern die Sanierungsarbeiten an der Auf- und Abfahrt Erfurt-Stotternheim bis 26. August.