Erneute Baustelle in der Gothaer Straße und am Gothaer Platz

Nur wenige Wochen nach der großen Straßensanierung wird an der Gothaer Straße in Erfurt erneut gebaut. Wie eine Stadtsprecherin MDR THÜRINGEN sagte, wird unterhalb der Ega stadteinwärts Glasfaser an den Bürgersteigen verlegt. Arbeitsmaterial und Baufahrzeuge wurden bereits auf die Fahrbahn verlegt und müssten umfahren werden.