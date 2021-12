Noch am Montagnachmittag konnte man sich in dem Begegnungszentrum "Anders" ohne Termin gegen Corona impfen lassen. Kurze Zeit später gab es einen Anschlag auf das Gebäude.

Am Montagabend haben Unbekannte das Begegnungszentrum "Anders" am Roten Berg in Erfurt mit einem Böller beworfen. Dabei ging laut Polizei eine Schaufensterscheibe zum Bruch. Die Hintergrunde des Anschlags sind noch unklar. Die Erfurter Kriminalpolizei ermittelt.

Ein Zusammenhang mit einer Impfaktion am Montag, 13. Dezember, könne aber nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Laut Betreiber hatten sich an dem Tag etwa 200 Menschen in der Begegnungsstätte am Alfred-Delp-Ring gegen Corona impfen lassen.