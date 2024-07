Der 21-jährige Student Paulin wollte sich am Dienstag einfach nur mit zwei Kommilitonen zum Kaffee in der Innenstadt von Erfurt treffen, um eine bevorstehende Prüfung zu bereden.

Auf einmal sehen wir im Stadtzentrum Bellingham an uns vorbeilaufen. Paulin Jenaer Student

Doch dabei blieb es nicht. "Auf einmal sehen wir im Stadtzentrum Bellingham an uns vorbeilaufen", erzählt er MDR THÜRINGEN. "Er ging gerade in eine Bubble-Tea-Laden, wir warteten draußen."

Fußballstar Bellingham in Erfurt

Die Freunde fragten den englischen Fußballstar nach einem Bild. Doch der war mit seiner Familie unterwegs und lehnte mit einem "Sorry" ab. Vorerst. Denn die drei Studenten sahen den Fußballer wieder - in einer Pizzeria am Wenigemarkt. Diesmal ließ er sich fotografieren. Doch das war noch nicht alles.

Bildrechte: Privat

"Da kam mir plötzlich die Idee, du könntest dir doch auch ein Autogramm geben lassen", erzählt Paulin. Doch wohin? "Ich überlegte in der Aufregung, okay, Oberschenkel und dann ein Tattoo machen?" Also fragte er Bellingham.

Und der fragte zurück, ob er wirklich ein Tattoo machen wolle und sagte: "Tag me, i will see" ("Markier mich, mal sehen"). Heißt, er forderte den Studenten auf, ein Foto des Tattoos bei Instagram zu veröffentlichen und ihn zu taggen. Jude Bellingham hat 34,1 Millionen Follower bei Instagram.

Bildrechte: Privat

"Danach war ich völlig aufgeregt, habe noch überlegt, mache ich das wirklich, aber schnell war ich der Überzeugung, du machst das", erzählt Paulin weiter. Er rief also in verschiedenen Tatto-Studios an und bekam noch am selben Abend einen Termin. "Es ist mein erstes Tattoo und eigentlich hatte ich nie vor, mir ein Tattoo stechen zu lassen", sagt er.

Das Tattoo findet Paulin sehr gelungen. Bellingham, sagt er, habe sich "auch echt Mühe" bei der Unterschrift gegeben. Der Student erzählt, er sei kein Dortmund- oder Real-Fan und eigentlich auch kein England- oder Bellingham-Fan. "Aber den Moment, Jude Bellingham in Erfurt einfach so neben dir, musste ich irgendwie festhalten!"