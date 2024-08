Nach seiner vierwöchigen Auszeit ist "Bernd das Brot" wieder zurück am Erfurter Rathaus. Das teilte die Stadt am Freitag mit.

Die grummelige KiKa-Figur mit den kurzen Armen sei sichtlich erholt "aus dem Urlaub" an seinen angestammten Platz zurückgekehrt. Die zwei Meter große Figur des beliebten Kastenbrotes hat in den vergangenen Wochen eine Schönheitskur erhalten. Zudem wurden kleinere Beschädigungen repariert, etwa ein Loch an einer Hand.