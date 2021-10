Mittlerweile gibt es sie auch in anderen deutschen Städten - die peronsalisierten Ampelmännchen. Kleine Figürchen in verschiedenen Formen, die Fußgängern den Weg über die Straße weisen. In Erfurt gibt es sie zum Beispiel als Wanderer, mit Zuckertüte oder mit Geburtstagstorte. Und selbstverständlich existiert es auch ein Ampelfrauchen.

Regenschirmmann war der Erste

In Thüringens Landeshauptstadt gibt es die besonderen Ampelmännchen seit Anfang der 80er Jahre. Damals hatten Mitarbeiter der Stadt ihre eigenen Ampelmännchen kreiert. Den Anfang machte der kleine Regenschirmmann an der Bahnhofstraße. Weitere sollten folgen. Legal war das nicht. Auch heutzutage werden die phantasievollen Figuren lediglich geduldet, sagt Frank Helbing vom Verkehrsamt Erfurt. Der Regenschirmmann war die erste veränderte Ampelfigur in Erfurt. Bildrechte: MDR/Alexander Reißland

Nur geduldet: Besondere Ampelmännchen sind eigentlich nicht erlaubt

Denn die offiziellen deutschen Ampelmännchen gibt es eigentlich nur in sechs Ausführungen. Das schlicht gehaltene Westampelmännchen in rot und grün und die beiden Ost-Ampelmännchen mit Hut, Knubbelnase und Bauchansatz. Hinzu kommt das "Euromännchen" - welches entwickelt wurde, um den Fußgängerverkehr in den einzelnen Mitgliedstaaten zu vereinheitlichen.