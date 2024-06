Ermittelt wird demnach gegen mehrere Verdächtige wegen des Verdachts auf gewerbs- und bandenmäßigen Betrug. Am Dienstag gab es umfangreiche Durchsuchungen in mehreren Bundesländern und in benachbarten Staaten - federführend waren das Thüringer LKA, die Staatsanwaltschaft Erfurt sowie eine Züricher Staatsanwaltschaft. Es wurden sechs Haftbefehle vollstreckt, drei davon in Thüringen, die anderen drei in der Schweiz. Die Thüringer Beschuldigten kommen demnach aus Erfurt und der Einheitsgemeinde Hörselberg-Hainich.