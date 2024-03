Die Polizei verweist auf folgende Vorgehensweise, die Betroffene misstrauisch machen sollte: Viele Liebeserklärungen erfolgen in kurzer Zeit. Persönliche Treffen werden im letzten Moment wiederholt abgesagt. Sie werden in den Nachrichten immer wieder um Geld aus den verschiedensten Gründen gebeten. Geben Sie niemals Geld oder übersenden sie Gutschein-Codes an Personen, die Sie noch niemals gesehen haben.