Der Biber ist in Deutschland streng geschützt. Ihn in seinem Lebensraum zu stören oder seine Bauten zu verändern, ist verboten. Als Leiter des Erfurter Umweltamtes ist Jörg Lummitsch froh darüber, wie er das Gesicht der Gramme-Aue im Osten von Erfurt verändert hat. "Der Biber gestaltet sich die Landschaft so, wie er sie braucht, wie er sie gern hätte. Und in Zeiten von Niedrigwasser ist es natürlich auch insgesamt ideal, dass wir mehr Wasser in der Landschaft zurückhalten können. Er unterstützt uns eigentlich bei dem, was notwendig ist in Zeiten der Klimaveränderung."