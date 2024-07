Ein mit rund 26.000 Litern Bier beladener Lkw ist an einer Auffahrt auf die A71 in Erfurt umgekippt. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, wurde der schwer verletzte Fahrer ins Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge war der Laster am Montagabend auf der B7 Richtung Autobahn unterwegs gewesen.