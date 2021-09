Wie die Braumanufaktur "Heimathafen" auf ihrer Homepage schreibt, verwendet sie für alle Bierkompositionen regionale Produkte, insofern dies möglich ist. Dazu zählen beispielsweise Hopfen aus Großenehrich oder Braugerste aus Oberheldrungen. Als Manufaktur werden kleine Betriebe bezeichnet, in denen Produkte per Hand und nicht maschinell angefertigt werden.

Inhaber des "Heimathafens" ist der 1984 in Erfurt geborene Jan Schlennstedt. Nach seiner Ausbildung zum Brauer und Mälzer bei der Gilde Brauerei in Hannover konnte er über zehn Jahre Berufserfahrung in Hannover und in Pfungstadt sammeln. Seit 2016 braut der Lebensmittelmeister sein eigenes Bier. Im April 2017 konnte Schlennstedt seine eigene Brauanlage in einer ehemaligen Güterhalle im Erfurter Zughafen in Betrieb nehmen.