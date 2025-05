Die kleinen Brauereien, die Craft-Brauer, die kreativ brauen, haben einen extremen Zuwachs. Die Leute sehnen sich eben nach Handgemachtem. Viele fangen an, selber Brote wieder zu backen und so weiter oder fangen als Hobbybrauer an. Und da merkt man schon, dass das relativ gut anzieht und den großen Industriebrauereien so ein bisschen auch den Rang abläuft.