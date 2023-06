Im Zuge des Sparkurses beim Axel-Springer-Verlag soll auch das Regionalbüro der "Bild" in Erfurt geschlossen werden. Das teilte der Deutsche Journalisten-Verband in Thüringen mit. Wer sich aus der Region zurückziehe, werde die Menschen mit seinen Inhalten nicht mehr erreichen, kritisiert die Vorstandsvorsitzende des DJV Thüringen, Heidje Beutel.

Der Axel-Springer-Verlag hatte am Montag angekündigt, etliche Regionalbüros in Deutschland zu schließen - rund 200 Arbeitsplätze in Redaktion, Verlag und Vermarktung sollen davon betroffen sein. Hintergrund ist Berichten zufolge, dass der Konzern digitaler werden will. Außerdem werde Personal etwa durch Künstliche Intelligenz ersetzt.