Auf den ersten Blick sieht das Klassenzimmer der Erst- und Zweitklässler ganz normal aus. Allerdings stehen sich die Tische gegenüber statt nebeneinander. Dass sich die Kinder anschauen können, ist für die Kommunikation sehr wichtig.

Zu den Buchstaben lernen alle Schüler auch die entsprechende Geste der Gebärdensprache. Bildrechte: MDR/Anna Hönig Rechts und links von der Tafel ist das Alphabet an einer langen Kette aufgereiht. Unter dem "L" ist das Bild von einem Löwen - klar. Aber darunter ist noch ein anderes Symbol. Eine geschlossene Hand, bei der sich Zeigefinger und Daumen abspreizen: Das ist der Buchstabe "L" in der Gebärdensprache. Die Schüler lernen hier nicht nur, wie der Buchstabe aussieht, klingt und geschrieben wird, sondern auch die entsprechende Gebärde dazu. Überall auf den Plakaten an den Klassenzimmerwänden finden sich auch kleine Bildchen mit der jeweiligen Gebärde aus der DGS - der Deutschen Gebärdensprache.

Förderschule oder Gehörlosen-Schule

Christiane Witting vom Biling e.V. hat sich für die bilingualen Klassen an der Gemeinschaftsschule eingesetzt. Bildrechte: MDR/Anna Hönig Bisher lernen hörbehinderte Kinder entweder an Förderschulen oder an speziellen Gehörlosen-Schulen. "In den Förderschulen lernen sie aber nicht den normalen Schulstoff und können später meist nur in einer Behindertenwerkstatt arbeiten", sagt Witting, "und an Gehörlosen-Schulen werden sie oft noch dazu gedrängt, trotz ihrer Behinderung normal zu sprechen. Sie verständigen sich dort also nicht mit der Gebärdensprache". Sie wollte ihrem Sohn ermöglichen, später einen normalen Beruf zu ergreifen, eine Ausbildung zu machen oder zu studieren. Die Kinder in den Biling-Klassen nehmen für diesen "normalen" Unterricht teilweise einen langen Weg auf sich. Aktuell lernen 18 hörbehinderte Kinder am Roten Berg. Sie kommen aus Erfurt, dem Ilm-Kreis, Weimar und dem Weimarer Land.

Dolmetscher nötig

Damit die Kommunikation zwischen Lehrern und Kindern gewährleistet ist, gibt es in jeder Stammgruppe zusätzlich zum Lehrer einen Sonderpädagogen oder einen Dolmetscher, der das Gesagte in Gebärdensprache übersetzt und andersrum. Einige Lehrer am Roten Berg beherrschen mittlerweile schon selbst die DGS oder sind dabei, sie zu lernen.

Und wie kommunzieren die Kinder untereinander? "Die finden immer einen Weg", sagt Schulleiterin Sabine Becher. Teilweise beherrschen die Mitschüler mittlerweile selbst die Gebärdensprache - dafür gibt es eine Unterrichtsstunde pro Woche DGS-Unterricht.

Kaum Lehrmaterial für Hörbehinderte

Beim Jahreskreis stehen die Namen der Monate nicht nur als Wort, sondern auch als Gebärde. Bildrechte: MDR/Anna Hönig Die Integration klappt aber nicht immer, meint Klassenlehrerin Madeleine Marx. "Also die Jungs spielen schon alle miteinander, aber die hörbehinderten Mädchen in der Klasse bleiben im Moment nur unter sich. Das ist schade", sagt Marx. Dass die hörbehinderten Kinder beim Lernen Defizite haben, kann sie nicht bestätigen. "Manche Kinder sind eben besser in Mathe, andere besser in Deutsch - das hat aber nichts mit der Hörbehinderung zu tun, sondern einfach mit den persönlichen Fähigkeiten", erklärt Marx. Die Lehrerin bemängelt vor allem, dass es so wenig Lehrmaterial für Hörbehinderte gibt. "Wenn ich mal einen kleinen Film zeige, ist der oft ohne Gebärdensprache, da müssen dann die Sonderpädagogen übersetzen", sagt sie. Auch die Arbeitsblätter mit den DGS-Gesten erstellt sie im Moment noch eigenhändig.

Wie gefällt's den Schülern?

Und auch, dass sie selbst die DGS noch nicht beherrscht, erschwert der Lehrerin oft den Umgang mit ihren Schülern. "Ich würde die DGS gerne lernen, aber es gibt zu wenig Kursangebote". Immerhin kämen die hörbehinderten Kinder mittlerweile trotzdem zu ihr, wenn sie Probleme haben. Das sei am Anfang nicht so gewesen.

Schon beim Betreten des Schulgeländes wird auf die hörbehinderten Kinder hingewiesen. Bildrechte: MDR/Anna Hönig Integration ist ein langer Weg, die fünfjährige Erfahrung an der DGS zeigt aber: Sie kann funktionieren. Keanu ist elf Jahre alt, ebenfalls hörbehindert und besucht die Stammgruppe 3. Wie gefällt es ihm hier an der Schule? Christiane Witting übersetzt die Antwort von Keanu: "Ich mag es, mit hörenden Kindern zu lernen. Auch dass ich mit ihnen spielen kann und die Gehörlosen nicht nur unter sich sind. Auch mit den Lehrern kann man gut gebärden. Ich kann hier sehr viel lernen".