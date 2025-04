Vogel war der einzige deutsche Politiker, der Ministerpräsident in zwei Bundesländern war: von 1976 bis 1988 in Rheinland-Pfalz und von 1992 bis 2003 in Thüringen. Er starb am 2. März im Alter von 92 Jahren. Bereits am 15. März war Bernhard Vogel in München beigesetzt worden. Am 26 März hatte ihn das Bistum Speyer in einem Trauergottesdienst gewürdigt.