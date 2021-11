Katholische Kirche Kommission soll Fälle von sexuellem Missbrauch im Bistum Erfurt untersuchen

Fast 1.700 Geistliche und Mitarbeiter der katholischen Kirche sollen in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Das hat eine 2018 vorgelegte Studie ergeben. Doch nicht nur diese sexualisierte Gewalt sorgt für scharfe Kritik an der Kirche, sondern auch ihr Umgang mit dem Thema. Vieles soll jahrzehntelang vertuscht worden sein. Seit 2020 setzt die Kirche nun verstärkt auf Aufklärung - auch im Bistum Erfurt.