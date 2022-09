Mit den Tönen der größten freischwingenden mittelalterlichen Glocke der Welt, der Erfurter Gloriosa, ist am Sonntag die Erfurter Bistumswallfahrt eingeläutet worden. Nach Angaben eines Bistumssprechers fanden sich am Sonntag rund 1.000 Menschen zur diesjährigen Bistumswallfahrt in Erfurt ein. Vor der Pandemie hatte die Zahl der Gläubigen im Schnitt bei 2.500 gelegen. Das Wetter hat viele Wallfahrer abgeschreckt, heißt es von der Kirche. Aber viele trotzten ihm tapfer. Bildrechte: MDR/Peter Weidemann

Bischof: Zusammenhalt wichtiger denn je

Ausgefallen war die Wallfahrt zwar nie, durfte aber nur mit wenigen Teilnehmern und ohne Familienfest stattfinden. Um so größer sei die Freude, sich nun wieder "Zusammen zu finden". Das, so sagte Bischof Ulrich Neymeyr in seiner Predigt, sei das Gebot der Stunde. Der Krieg in der Ukraine, seine Folgen, die Pandemie, Klimakatastrophe und Zerrissenheit der Gesellschaft - all das belaste die Menschen sehr. Um so wichtiger sei es, zusammenzufinden und zusammenzubleiben. Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr während der Bistumswallfahrt. Bildrechte: MDR/Peter Weidemann

Zukunft der Kirche bleibt Thema

Mit Blick auf den Synodalen Weg, mit dem die katholische Kirche in Deutschland die Fragen aufarbeiten will, die sich durch sexuellen Missbrauch in der Kirche ergeben haben, sagte Bischof Neymeyr, es gebe unterschiedliche Vorstellungen über den Weg der Kirche in die Zukunft. Das habe die jüngste Synodalvollversammlung am vergangenen Wochenende in Frankfurt am Main gezeigt. Nach zwei Corona-Jahren fand am Sonntag in Erfurt die Bistumswallfahrt der Katholischen Kirche wieder ohne Einschränkungen statt. Bildrechte: MDR/Peter Weidemann

"Manches können wir in unserer katholischen Kirche hier in Deutschland selbst gestalten. In vielen Bereichen sind wir aber eingebunden in die Weltkirche." Unter anderem war bei der Synodalversammlung ein Grundlagentext, der eine Liberalisierung der kirchlichen Sexualmoral anstrebte, gescheitert.