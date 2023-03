Attila: Hund mit Körbchen in Thüringer Staatskanzlei

15 Jahre lang war Attila an Ramelows Seite. Dabei nahm er unter anderem an Pressekonferenzen teil, aber auch in der Staatskanzlei hatte er sein Körbchen.

Wenn man ins Zimmer kommt und das leere Körbchen sieht, in dem sonst eingerollt wie eine Katze unser Attila lag, dann tut es im Herzen weh. Ministerpräsident Bodo Ramelow

In einem als "Ode an unseren treuen Attila" betitelten Blog-Eintrag schrieb er von dem Verlust eines geliebten Familienmitglieds. "Wenn man ins Zimmer kommt und das leere Körbchen sieht, in dem sonst eingerollt wie eine Katze unser Attila lag, dann tut es im Herzen weh." Auf seinen Blog berichtete Ramelow auch von den vielen Erlebnissen, die er und Atilla zusammen geteilt haben, wie zum Beispiel das gemeinsame Ballspielen mit der Referentin der Grünen im Landtag. Bodo Ramelow nahm seinen Hund auch an den Arbeitsplatz in der Staatskanzlei mit. Dort hatte Attila sein eigenes Körbchen. Bildrechte: Jacob Schröter