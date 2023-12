Die Erfurter Polizei ist seit Donnerstag mit Bodycams unterwegs. Das teilte die Landespolizeidirektion mit. Grund für den Einsatz der Körperkameras sind demnach die häufigen Auseinandersetzungen am Anger. Studien hätten gezeigt, dass Bodycams das Sicherheitsgefühl erhöhten und deeskalierend wirkten, so Innenminister Georg Maier (SPD). Ihm liege eine sichere Weihnachtszeit für die Erfurter am Herzen.