An Thüringens Polizei können voraussichtlich in etwa einem Jahr die ersten Bodycams ausgeliefert werden. Das sagte Innenstaatssekretär Udo Götze (SPD) im Innenausschuss des Landtags. Jetzt solle zunächst nach passenden Anbietern für die Kameras gesucht werden. Anfang 2024 soll dann der Kauf der Kameras europaweit ausgeschrieben werden.

Kritik kam von Raymond Walk von der CDU. Er frage sich, warum die Anschaffung der Kameras so lange dauert. Das Gesetz dazu habe der Landtag schon im vergangenen Jahr beschlossen. Andere Länder wie Sachsen-Anhalt wären viel schneller bei Beschaffung und Auslieferung an die Polizei.

Die Bodycams werden an der Uniform getragen. Sie zeichnen mit Bild und Ton auf, was vor den Polizeibeamten passiert. Die Körperkameras sollen sich immer dann automatisch einschalten, wenn ein Polizist seine Dienstwaffe aus dem Holster zieht. So hat es der Landtag im Sommer beschlossen.