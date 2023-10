Die Bombendrohung an einer Erfurter Gesamtschule am Montag scheint offenbar Teil einer deutschlandweiten Aktion zu sein. An fünf weiteren Schulen in verschiedenen Bundesländern gingen Drohungen ein. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Betroffen waren neben der Schule in Erfurt auch Schulen in den bayerischen Städten Augsburg und Regensburg, Karlsruhe und Mannheim in Baden-Württemberg und Solingen in Nordrhein-Westfalen. Die Hintergründe sind am Mittag noch unklar gewesen. Für Hunderte Schülerinnen und Schüler fiel der Unterricht aus. Bildrechte: MDR/Martin Wichmann

Drohung per E-Mail eingegangen

An der Kooperativen Gesamtschule in Erfurt "Am Schwemmbach" war eine Bombendrohung per E-Mail eingegangen. Spürhunde seien im Einsatz, um das Gebäude zu durchsuchen, teilte ein Sprecher am Montag mit. Schulkinder wurden in Sicherheit gebracht.