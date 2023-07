Am Wochenende spielt der Regionalligist Rot-Weiß Erfurt gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund. Der deutsche Vizemeister kommt am Samstag für ein Freundschaftsspiel in Thüringens Landeshauptstadt. Wegen der Testpartie rechnet die Stadtverwaltung mit rund 16.000 Fans und regelt deshalb den Verkehr rund um das Stadion neu.

Demnach gilt im direkten Umfeld des Stadions ein Fahrverbot für all jene, die weder Anwohner sind noch einen Berechtigungsschein haben. Zum Parken steht das Parkhaus "Am Stadion" mit einer begrenzten Zahl an Plätzen zur Verfügung. Auch der Parkplatz an der Thüringenhalle ist offen, allerdings aufgrund des gesperrten Schützenplatzes nur aus Richtung Osten erreichbar.