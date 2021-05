In Erfurt-Linderbach ist am Samstagmittag ein Auto in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei wurden an der Kreuzung Weimarische Straße/Konrad-Adenauer-Straße auch die Fahrbahn und eine Ampel beschädigt. Die Ampel sei nicht mehr funktionstüchtig. Auf der viel befahrenen Straße kam es zum Stau. Ursache für den Pkw-Brand war vermutlich ein technischer Defekt. Laut Polizei hatte ein nachfolgender Autofahrer Rauch im Bereich des Auspuffs gesehen. Verletzte gab es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.