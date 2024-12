In Erfurt ist am frühen Donnerstagmorgen ein Brandstifter unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, setzte er vier Elektrofahrzeuge in Brand. Zwei weitere Fahrzeuge, die in der Nähe standen, wurden ebenfalls beschädigt. Außerdem versuchte er, ein leerstehendes Haus und einen Garagenkomplex anzuzünden.