Nach einem Brand im ehemaligen Schlachthof in Erfurt hat die Polizei am Dienstagabend eine Leiche gefunden. Noch sei die Identität des oder der Toten nicht geklärt, teilte ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN mit. Zudem sei nach dem Feuer ein schwerverletzter Mann aus dem Gebäude in der Erfurter Krämpfervorstadt geborgen worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.