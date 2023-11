Nach einem Brand in einem leerstehenden Gebäude am Erfurter Güterbahnhof ist eine Leiche entdeckt worden. Um wen es sich bei dem oder der Toten handelt, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Laut Polizei war das Feuer in dem Haus in der Iderhoffstraße am Dienstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Es wurde von der Feuerwehr schnell gelöscht. Bei den Löscharbeiten sei dann der oder die Tote gefunden worden.

Erst am Montag hatte es in einem leerstehenden Gebäude am ehemaligen Schlachthof in Erfurt gebrannt. Ein 46 Jahre alter Obdachloser wurde dabei leicht verletzt, weil er Rauch eingeatmet hatte. Der Brand war im Dachstuhl durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Laut Polizei handelte es sich dabei um ein Radio, das der Mann bei sich hatte.